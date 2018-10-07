«كهرباء دبي» تدعو الجمهور للمشاركة في «ويتيكس» 23 الجاري

المصدر: دبي - البيان

دعا سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في فعاليات الدورة الـ20 من المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة «ويتيكس 2018»، الذي يقام تحت مظلة الدورة الخامسة من الأسبوع الأخضر بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي. وتُقام فعاليات «ويتيكس 2018» في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2018 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، على مساحة تقدر بأكثر من 78.000 متر مربع، بمشاركة نحو 2000 عارض من 52 دولة، تحت شعار «في طليعة الاستدامة».

ويتزامن المعرض مع الدورة الثالثة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، والدورة الخامسة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، التي تشهد مشاركة نخبة من كبار الخبراء والمتحدثين من جميع أنحاء العالم في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والمدن الذكية والابتكار والتنمية المستدامة.

تنمية مستدامة

وقال سعيد محمد الطاير: «تنظم الهيئة معرض «ويتيكس» كل عام انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة الشاملة في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونحرص من خلال هذا الحدث الكبير على إشراك الجمهور في نشر ثقافة الاستدامة، والمحافظة على البيئة وحماية مواردها الطبيعية، وتبني التقنيات الخضراء، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة».

وتابع: «يرسخ معرض ويتيكس 2018 مكانة دبي ودولة الإمارات الرائدة عالمياً على خارطة الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، باعتباره معرضاً عالمياً متخصصاً وشاملاً ومتكاملاً في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والتقنيات والتنمية الخضراء وغيرها من القضايا ذات الصلة. وقد نجح المعرض منذ إطلاقه من عقدين من الزمان في ترسيخ مكانته العالمية بين أكبر المعارض المتخصصة في هذه المجالات».