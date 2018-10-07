شرطة الشارقة تطلق مزاداً علنياً إلكترونياً للأرقام المميزة اليوم

المصدر: الشارقة - وام

تطرح القيادة العامة لشرطة الشارقة اليوم 77 لوحة للمركبات الخاصة، تحمل أرقاماً مميزة في مزاد علني إلكتروني، تنظمه بالتعاون مع شركة الإمارات للمزادات، وتتضمن 6 لوحات ثلاثية و35 لوحة رباعية و36 لوحة خماسية.

يستمر المزاد حتى 12 أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني لـ«لإمارات للمزادات» الشركة المتخصصة في إدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط أو من خلال التطبيقات الذكية الخاصة بالشركة.

وقال العقيد علي بو الزود مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة: إن مبادرات شرطة الشارقة المجتمعية مستمرة في إطار رسالتها وسعيها الدؤوب لإسعاد متعامليها وتلبية رغبة شريحة واسعة من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات المركبات وهو ما يندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية لشرطة الشارقة ومن بينها تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.