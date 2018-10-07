«الأرصاد»: لا تأثير مباشراً على الدولة من المنخفض المداري في بحر العرب

المصدر: أبوظبي- وام

أكد المركز الوطني للأرصاد أنه لا يوجد أي تأثير مباشر على الدولة من المنخفض المداري الذي تكون أمس جنوب شرق بحر العرب بسرعة رياح من 30 إلى 50 كم/‏س، مصاحباً معه كتلاً من السحب الركامية الممطرة والذي يتوقع تطوره إلى عاصفة مدارية في بحر العرب خلال الـ48 ساعة القادمة، ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب باتجاه سواحل سلطنة عمان.

وأوضح المركز أن عدد الحالات المدارية التي أثرت على السواحل العمانية خلال 72 سنة الماضية قليل مقارنة بمجموع الحالات المدارية التي تكونت في بحر العرب (67 حالة)، مشيراً إلى أنه غالباً ما تضعف وتنتهي بشكل سريع عند وصولها إلى اليابسة.