شرطة أبوظبي تشارك في أسبوع الفضاء العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

عرضت شرطة أبوظبي مرصد الإمارات الفلكي المتحرك في ساحة المارينا مول أمام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وسط إقبال كبير من الجمهور ضمن مشاركتها في فعاليات أسبوع الفضاء العالمي، والتي تنظمها وكالة الإمارات للفضاء، وتستمر من الرابع حتى العاشر من أكتوبر الجاري على مستوى الدولة.

وأوضح، المهندس نزار سلام مبتكر المرصد من مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة، أن الفعالية والتي تتضمن برامج تعليمية وتثقيفية عن الفضاء تمت باستخدام القبة السماوية، ومن المقرر أن يستفيد منها نحو 2200 طالب من مدارس الدولة خلال فترة الفعالية والممتدة حتى العاشر من أكتوبر وتشتمل على زيارات للمدارس من مختلف المراحل الدراسية تركز على نشر العلوم الفلكية بطريقة مبتكرة وإبراز إسهامات دولة الإمارات بالأنشطة الفضائية.

وأتاح المرصد المتحرك الفرصة للزائرين لمشاهدة ورصد عدد من الكواكب والأجرام السماوية في مساهمة لنشر الثقافة الفلكية ورفع مستوى الوعي المجتمعي، حيث تم تنصيب عدد من التلسكوبات الفلكية بأقطار مختلفة لخدمة شرائح واسعة من الجمهور بما في ذلك الأطفال.

كما تم عرض أكثر من عشرين عينة من النيازك والصخور الفضائية باستخدام المجهر بالإضافة لعرض مجسمات فلكية، وتمتع الأطفال بالمرسم الحر المرافق للمرصد، في استبصار خيالهم للفضاء والكواكب.