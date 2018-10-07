حمدان بن محمد: تدفقات الاستثمار شهادة على تنامي الثقة باقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن النجاحات الاقتصادية والإنجازات النوعية التي تواصل دبي تحقيقها هي نتاج الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومن بين أبرز تلك الإنجازات نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بما يشهد على تنامي ثقة المستثمرين في اقتصاد الإمارة، ويكرّس مكانتها كنقطة انطلاق للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية، ويبرز دورها بوصفها محوراً رئيساً من محاور الاقتصاد العالمي. وأعلن سموّه أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي سجلت نمواً كبيراً خلال النصف الأول من 2018، حيث بلغت 17.76 مليار درهم، بنمو 26%.

وقال سموّه إن الإمارة حققت إنجازاً نوعياً بتقدمها إلى المرتبة الثالثة عالمياً من حيث إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة، إذ شهد المسجل منها في دبي ارتفاعاً بـ 40%، لتصل إلى 248 مشروعاً.

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