نهيان بن مبارك يشارك في احتفالات 200 عام على تأسيس غروزني

المصدر: غروزني - وام

شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في احتفالات جمهورية الشيشان بمناسبة مرور 200 عام على تأسيس مدينة غروزني.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه، أول من أمس، إلى العاصمة الشيشانية غروزني تلبيةً لدعوة الرئيس رمضان قاديروف رئيس جمهورية الشيشان.

رافق معاليه خلال الزيارة الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان وسعيد أحمد غباش الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة وعدد من المسؤولين.

وفور وصول معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان إلى العاصمة الشيشانية غروزني توجّه إلى مقر انعقاد الاحتفال وسط المدينة، حيث كان في استقباله الرئيس رمضان قاديروف وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الشيشانية، ومعضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى روسيا الاتحادية.

ونقل معالي الشيخ نهيان إلى الرئيس الشيشاني تهاني وتحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وحمّل رئيس جمهورية الشيشان معاليه تحياته إلى قيادة الإمارات.

وقال معاليه في كلمته: «إننا نتمنى لهذه العلاقات القائمة على الثقة والاحترام المتبادل الاستمرار والاستدامة»، مؤكداً أن الإمارات حريصة على تعزيز علاقات الصداقة وتنمية أوجه التعاون مع الشيشان، وذلك في ظل دعم ورعاية من قيادتها الرشيدة.