«اقتصادية عجمان» تضع شروطاً للحملات الترويجية

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان أن هنالك العديد من اشتراطات التنزيلات، أبرزها يمسّ المصرح به وهو التقيد بالقوانين والنظم والأمر المحلي رقم (1) لسنة 1994، والذي ينص على التزام صاحب المنشأة بما تضمنه التصريح الصادر من شروط وفترات ومواقع وساحات تم تخطيطها للتنزيلات أو إجراء سحوبات من دون إخطار الدائرة بموعد السحب أو الحيلولة دون حضور مفتش الدائرة لعملية السحب أو التلاعب في إجراء السحب، ودفع غرامة مالية في حال بيع تذاكر الحملة الترويجية بمقابل مادي، والتزام المنشأة بتسليم الجوائز المعلنة للفائزين في حالة وجود سحوبات، وضرورة إزالة جميع الملصقات الدعائية بعد الانتهاء من الحملة الترويجية. كما يتوجب عدم وضع الملصقات الإعلانية خارج أو داخل المحل ألا بعد الحصول على تصريح الحملة الترويجية.