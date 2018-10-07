تعاون بين «الإمارات لمتلازمة داون» و«الجليلة التخصصي للأطفال»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جمعية الإمارات لمتلازمة داون ومستشفى الجليلة التخصّصي للأطفال، المستشفى الأول والوحيد المتخصص في طب الأطفال في الدولة، مذكرة تفاهم في إطار التعاون المشترك، بهدف تعزيز الخدمات الصحية وتحسين نوعية الحياة لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون من خلال تقديم حزمة من الخدمات الصحية النوعية.

ووقع المذكرة عن الجمعية رئيس مجلس الإدارة الدكتورة منال رفيق جعرور وعن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في المستشفى.

وأعربت د. منال جعرور عن تقديرها لمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال على هذه المبادرة، مشيرة إلى أن الجمعية تسعى بشكل دائم إلى تقديم خدمات شاملة لذوي متلازمة داون، وعلى رأسها الخدمات الصحية التي تحقق رؤيا الجمعية في تحقيق الحياة الأفضل لهم.

من جانبه أكد الدكتور محمد العوضي أن توقيع المذكرة يأتي ضمن استراتيجية المستشفى لتوسيع نطاق خدماتها الطبية لتشمل أكبر عدد من الأطفال في الدولة، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق ما بين الجمعية والمستشفى تحقيقاً للأهداف المشتركة في تقديم رعاية صحية مميزة وبمزايا عديدة، وبما يخدم مصلحة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

وتتضمن مذكرة التفاهم قيام مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بتقديم خدمات طبية نوعية وفريدة لكل المشاكل المتعلقة بالنوم للأطفال بكافة فئاتهم العمرية بدءاً من حديثي الولادة وحتى اليافعين في مركز معالجة اضطرابات النوم ومختبر النوم المجهز بأحدث التجهيزات وعيادة سلوكية وعيادة طبية للنوم.

وحددت مذكرة التفاهم مجالات التعاون وتقديم حزمة خاصة من الخصومات على الخدمات المختلفة.