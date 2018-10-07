الإجراءات التحفيزية تشجّع على استخدام المركبات الكهربائية

المصدر: دبي- فادية هاني، عجمان - عصام الدين عوض

أكد استطلاع للرأي أجرته «البيان» على الموقع الإلكتروني وموقعي «فيسبوك» و«تويتر»، أن الإجراءات التحفيزية تشجع على استخدام المركبات الكهربائية، وأكد 61 % من مستطلعي «البيان الإلكتروني»، أن الإجراءات التحفيزية تعتبر عاملاً كبيراً في التشجيع على استخدام المركبات الكهربائية، فيما رأى 39 % منهم أن التشجيع يحتاج إلى توعية مجتمعية مكثفة، وفي الاستطلاع عبر صفحة «البيان» في «فيسبوك»، أكد 60 % أن التشجيع يحتاج إلى إجراءات تحفيزية، فيما رأى 40 %، أنه يحتاج توعية مجتمعية، وعلى صفحة «البيان» على «تويتر»، ذكر 53 % من المستطلعين أن الإجراءات التحفيزية سوف تساعد على استخدام المركبات الكهربائية، فيما أكد 47 % أن التشجيع يحتاج توعية مجتمعية.

مبادرات

وقال سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تماشياً مع مبادرة "دبي الذكية"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وفي إطار جهودنا لتحقيق خطة دبي 2021، التي تهدف إلى أن تكون دبي مدينة ذكية ومستدامة، تطلق هيئة كهرباء ومياه دبي، مبادرات عديدة لتعزيز الاستدامة في الإمارة، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة».



وأضاف: «تم الانتهاء من تركيب أكثر من 100 محطة شحن كهربائية في مواقع مختلفة في الإمارة، وسيصل العدد إلى 200 محطة بنهاية العام الجاري، وتحفيزاً للجمهور لاستخدام السيارات الكهربائية، توفر الهيئة خدمة شحن السيارات الكهربائية للمستخدمين المسجلين في خدمة "الشاحن الأخضر"، التابعة للهيئة "مجاناً" حتى نهاية 2019، وحصراً بنقاط شحن السيارات الكهربائية الموجودة ضمن نطاق محطات الشاحن الأخضر في الأماكن العامة».

توفير الطاقة

من جهته، أكد محمد محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، أن تشجيع استخدام المركبات الكهربائية، يحتاج إلى إجراءات تحفيزية، وكذلك مجتمعية، بهدف توفير الطاقة، والحفاظ على البيئة من أخطار التلوث، وتشجيع الصناعات الجديدة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، إضافة إلى أن ذلك يصب في برنامج المسرعات الحكومية، لذلك سوف تطلق الهيئة مجموعة من المحفزات، لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية، للمساهمة في تقليل البصمة الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، مبيناً أن التحول نحو استخدام السيارات الكهربائية، يُعَد خياراً مناسباً لتطلعات الدولة المتعلقة بتنويع مصادر الطاقة، وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وتحسين جودة الهواء.

مجانية الشواحن

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، إن من الإجراءات التحفيزية التي سوف تطلقها الهيئة، مجانية شواحن السيارات حتى 2020، وذلك من خلال الشواحن التي ستركبها الهيئة على مستوى المناطق الشمالية، وعددها 40 محطة شحن، ومع نهاية نوفمبر المقبل، سوف يتم التوقيع مع المقاول لإنشاء تلك المحطات، ومن المتوقع الانتهاء منها بعد شهرين من عملية التوقيع، كما أن المناطق المستهدفة لتركيب الشواحن، هي الطرق الخارجية والجامعات والمستشفيات والمراكز التجارية ومحطات البترول، والأماكن العامة التي جرى تحديدها في جميع مناطق الهيئة.