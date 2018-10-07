مناقشة الأداء المروري في شوارع دبي

المصدر: دبي - البيان

ترأّس اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للمرور خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث قدّم شرحاً لأخطر 5 شوارع في إمارة دبي، وهي شارع الشيخ محمد بن زايد، ويليه شارع الإمارات، وشارع الشيخ زايد، وشارع دبي العين، وشارع الخيل.

حضر الاجتماع اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، ومديري مراكز الشرطة والإدارات الفرعية في الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

كما استمع اللواء محمد الزفين والحضور، إلى شرح قدمه العميد سيف مهير المزروعي عن إحصاءات الحوادث والمخالفات المرورية، وإحصاءات تقنيات الضبط والفعاليات المرورية ومعدلات الحوادث الخطرة، وأوقات وأماكن وقوعها، مقارنة بمعدلات عدد السكان.

نتائج

واطلع مساعد القائد العام لشؤون العمليات والحضور، على نتائج الفرق المرورية في الربع الثالث من عام 2018، مقارنة بالربع الثالث من عام 2017، وهي فرق القيادة العدوانية، ضبط مركبات النقل الجماعي وضبط المشاة، بالإضافة إلى نتائج برنامج كلنا شرطة.

كما اطلع اللواء محمد الزفين على إحصاءات المعهد المروري في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث بلغت عدد الدورات 43 دورة، منها 13 دورة داخلية، و30 دورة خارجية، استفاد منها 460 منتسباً، بينما بلغت الدورات في الربع الثالث 28 دورة، منها 12 دورة داخلية، و16 دورة خارجية، استفاد منها 356 منتسباً.

وبلغ عدد دورات خصم النقاط المرورية في الربع الثالث من العام الجاري 27 دورة، استفاد منها 193 منتسباً، وفي الربع الثالث من العام الماضي 24 دورة، استفاد منها 139 منتسباً.

فعاليات

أما على صعيد الفعاليات والمواكب، فقد شاركت الإدارة العامة للمرور في 241 فعالية في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 257 فعالية في الربع الثالث من عام 2017، وبلغ عدد المواكب في الربع الثالث من العام الحالي 18 موكباً، و41 موكباً في الربع الثالث من العام الماضي.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض الحملات المرورية التي تم تنفيذها في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، حيث تم تنفيذ أربع حملات مرورية، وهي سلامة المشاة، وعدم ترك مسافة كافية، وصيف بلا حوادث، والعودة للمدارس، بلغ عدد المحاضرات فيها 71 محاضرة، واستفاد منها 30 ألفاً و398 مستفيداً، بينما تم تنفيذ الحملات نفسها في الربع الثالث من عام 2017، وبلغ عدد المحاضرات فيها 63 محاضرة، واستفاد منها 20 ألفاً و58 مستفيداً.

والجدير بالذكر، أن هذه الاجتماعات تأتي لمتابعة تنفيذ منهجية متكاملة لتقييم نتائج الإدارات العامة ربع السنوية، ضمن جدول زمني يشمل جميع الإدارات العامة، بحضور مساعد القائد العام، ما يعطي فرصة وإمكانية للاطلاع على الاتجاهات التي تحدد أهداف الإدارات، كلاً حسب اختصاصه، والأساليب التي يتم بموجبها تقييم النتائج مقارنة بالسنوات الماضية، وتسهم في إدخال العديد من الخطط التطويرية، للوقوف على مدى نجاح تلك الخطط، من واقع تلك الأهداف المحققة.