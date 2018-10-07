أمطار المناطق الجنوبية في رأس الخيمة تجذب العائلات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

شهدت المناطق الجنوبية في إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة أدت لجريان الشعاب الجبلية في أغلب تلك المناطق، وصاحبها انخفاض كبير في درجات الحرارة، مبشرة بموسم شتوي جديد.

انخفاض

وساهم هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في المناطق البرية والجبلية بالمناطق الجنوبية باستقطاب أعداد كبيرة من العائلات لقضاء أوقاتهم في ظل أجواء الطبيعة الخلابة والباردة، وكان لمناطق جريان الشعاب الجبلية النصيب الأكبر في اجتذاب تلك العائلات وأطفالهم للاستمتاع بجريان المياه في العديد من المناطق، حيث أمضى مواطنون ومقيمون أوقاتاً ممتعة في أحضان الطبيعة.

وشهدت منطقة أعسمة في المناطق الجنوبية برأس الخيمة هطول أمطار غزيرة، فيما استقطبت منطقة مسافي وسد وادي شوكة العديد من العائلات في ظل ما تتمتع به المنطقة من مرافق طبيعية وحدائق ذات إطلالة على مياه بحيرة السد، حيث استغلت تلك الوفود يوم العطلة وانخفاض درجات الحرارة لقضاء أوقات جميلة فيما فضل بعضهم التخييم بين ربوع المناطق البرية للاستمتاع بالهواء الطلق وإعداد القهوة على الحطب.