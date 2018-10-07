أول حملة خليجية للتوعية بالأمراض الجلدية في دبي غداً

المصدر: دبي - البيان

تنطلق في دبي غداً أول حملة من نوعها على مستوى دول الخليج للتوعية بصحة البشرة والأمراض الجلدية «SkinTalk» بالتعاون مع «سيتافيل» لجمع أخصائيي الأمراض الجلدية والنسائية والتغذية والنفسية والصيدلة الإكلينيكية والخبراء المختصين الآخرين لكي يتبادلوا مهاراتهم ومعرفتهم وتجاربهم وقصص تحدياتهم اليومية ومشاركتها مع مجتمع الصيادلة في الإمارات وذلك بهدف توفير حلول أفضل أو أكثر وضوحاً وفعالية لأفراد المجتمع فضلاً عن نشر الوعي والثقافة حول ضرورة الحفاظ على صحة البشرة.

وقال الدكتور أنور الحمادي استشاري رئيس مركز الأمراض الجلدية التابع لهيئة الصحة بدبي رئيس شعبة الأمراض الجلدية في جمعية الإمارات الطبية: إن الأمراض الجلدية قد تشير إلى علامات إنذار لحالات داخلية خطيرة، وبالتالي من المهم معرفة كيفية اكتشاف هذه العلامات التحذيرية في وقت مبكر؛ حتى يمكن علاج المرض الداخلي بنجاح لتجنب أي مضاعفات.

وأضاف إن الحملة ستكون نقطة البداية لإعادة بناء وترسيخ العلاقة ما بين الجمهور وخبراء الرعاية الصحية.