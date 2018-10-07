أكاديمية شرطة دبي تخرّج منتسبي دورة إعداد مساعد مدرب

المصدر: دبي - البيان

شهد العميد الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، حفل تخريج منتسبي دورة (إعداد مساعد مدرب رقم «7»)، من الأكاديمية البالغ عددهم (11) منتسباً ومنتسبة، المنعقدة في الفترة من الأول من يوليو وحتى الرابع من سبتمبر 2018، بحضور العقيد ناصر حميد الزري مدير معهد التدريب، وضباط ومدربي الميدان، وخريجي الدورة، وذلك في قاعة الاجتماعات بالإدارة.

وأكد العميد السويدي، حرص الأكاديمية على إعداد وتأهيل الكوادر التدريبية، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وإكسابهم الخبرات الضرورية في مجال التدريب العسكري، داعياً إلى مواصلة الالتحاق بدورات متقدمة، والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال التدريب العسكري، للإسهام في تخريج كوادر شرطية ترتقي إلى مستوى تطلعات القيادة العليا لشرطة دبي.