شرطة عجمان تعزّز التعاون مع مستشفى خليفة

المصدر: عجمان - البيان

قام وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان ضم العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير عام إدارة العمليات الشرطية، والعقيد خالد محمد النعيمي نائب مدير عام إدارة العمليات الشرطية، والعقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وعدد من الضباط بشرطة عجمان، بزيارة مستشفى خليفة بعجمان، حيث كان في استقبالهم صالح حمد الجنيبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بمستشفى الشيخ خليفة بعجمان وعدد من الطاقم الإداري والطبي بالمستشفى.

تم خلال الزيارة عقد اجتماع مع ممثلي مستشفى خليفة بعجمان لبحث ومناقشة تفعيل دور الشراكة بين الجانبين من الناحية الطبية والأمنية، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين حول كيفية التعاون البنّاء بين مستشفى خليفة وشرطة عجمان، والتعرف إلى المعوقات التي تواجههم.

رحب خلالها العقيد عبدالله المطروشي بالحضور، وأشاد بالجهود التي تبذلها إدارة مستشفى خليفة بعجمان في سبيل تعزيز العمل بين الجانبين، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق أهداف وزارة الداخلية بضمان تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية. وعبّر صالح الجنيبي عن سعادته بالتعاون البنّاء مع شرطة عجمان، والذي من شأنه أن يوطد العلاقات بين الجانبين.