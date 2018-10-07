شرطة الفجيرة تطلق مبادرة «الاتصال المرئي» لنزلاء «الإصلاحية»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلق اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بحضور العميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والعميد أحمد حمدان الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية مبادرة «الاتصال المرئي» للنزلاء الموقوفين والمحكومين.

وأكد الزيودي مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية أن مبادرة «الاتصال المرئي»، تأتي ضمن مبادرات عام زايد بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي والاهتمام بالنزلاء وتلبية احتياجاتهم وتحقيق التواصل مع أسرهم.

من جانبه ذكر الملازم هيثم الزعابي صاحب الفكرة أن مبادرة الاتصال المرئي هي عبارة عن خدمة مرخصة من شركات الاتصالات بالدولة تقدم للنزلاء مجاناً.