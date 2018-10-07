ملتقى «فخر الدار» في العين يحتفي بـكبار السن

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي فعاليات ملتقى فخر الدار بسوق هيلي الشعبي بمدينة العين وذلك في إطار الاحتفالية باليوم الدولي للمسنين وتقديراً لجهود «كبار السن» ولما قدموه من خدمات جليلة في المجتمع.

وحضر الفعاليات الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، والعميد علي سالم البادي مدير إدارة الدعم الاجتماعي «الجهة المنظمة»، وممثلو الجهات المشاركة ومؤسسات المجتمع بمنطقة العين وجمع غفير من الجمهور وبمشاركة دائرة بلدية مدينة العين والتخطيط العمراني وهيئة الصحة، ودائرة الثقافة والسياحة ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان وجمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين وعدد من إدارات شرطة أبوظبي.

وأشاد العميد البادي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة لفئة كبار السن الذين أسهموا في بناء صرح الوطن الغالي يداً بيد مع باني مجد هذا الوطن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» لافتاً إلى جهود شرطة أبوظبي منذ تأسيسها في تقديم كافة أنواع الرعاية والاهتمام لفئة المسنين عبر مجموعة من المبادرات الاجتماعية التي تنطلق من قيم وعادات المجتمع الأصيلة.

وأشاد المقدم خالد الظاهري من مراكز الدعم الاجتماعي بمشاركة الشركاء من مختلف الجهات في هذه الفعالية مثمناً دور كبار السن في تربية الأجيال والإسهام بمجهودات رائدة في مسيرة التطوير.

وفي ختام الفعاليات قام الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان والعميد علي سالم البادي بتكريم الشركاء والجهات المشاركة من شرطة أبوظبي والجهات الخارجية وعدد من الأفراد.