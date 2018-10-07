«الطوارئ والأزمات» تنظّم «الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات» 16 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

تنظِّم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث «الملتقى الإعلامي للمخاطر والتهديدات» في دورته الثانية تحت شعار «المنظومة الإعلامية في مواجهة المخاطر» بالشراكة مع المجلس الوطني للإعلام و«أبوظبي للإعلام» وسكاي نيوز عربية في 16 أكتوبر الجاري.

وتكمن أهمية الملتقى في تسلِّيطه الضوء على دور الإعلام الوطني كرسالة ومنهجية في إدارة الأزمات، وخاصة في المرحلة الراهنة التي تشهد تنامياً ملحوظاً في الأزمات والمخاطر التي تلقي بظلالها السلبيَّة على جميع دول المنطقة بمشاركة نخبة من كبار وأبرز المسؤولين والخبراء والمتخصِّصين بإدارة الطوارئ والأزمات والمسؤولين والقائمين على الإعلام ولفيف من الكتاب والإعلاميين.

جلسات

ويشمل الملتقى 3 جلسات وورشتي عمل، ستناقش الجلسة الأولى «الإعلام الوطني رسالة ومنهجية» وتغطي محور «الإعلام تحديات وطنية» و«الإعلام منظومة متكاملة» ومحور «إعلام الأزمات.. تحديات المستقبل» فيما ستتناول الجلسة الثانية «إعلام الأزمات.. خطط واستراتيجيات» وتناقش محاور عدة أهمها «التوعية الإعلامية في مجتمعات متعددة اللغات»، و«التحديات الإعلامية في المنطقة»، و«النظرة المستقبلية للاتصال الحكومي».

وتناقش الجلسة الثالثة «الخطاب الإعلامي» من جوانب عدة منها «إعلام الأزمات وأسلوب الخطاب»، ومحور «الخطاب الإعلامي وتأثيره على الجمهور».