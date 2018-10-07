500 موظف يشاركون في ملتقى «علمتني الحياة» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب الفجيرة بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، ملتقى حوارياً تحت عنوان «علمتني الحياة» بقاعة دبا في فندق نوفتيل الفجيرة، حيث جمع الملتقى أكثر من 500 موظف وموظفة من مختلف المؤسسات الحكومية والمحلية بالإمارة.

ترجمة

ويأتي الملتقى المقام للمرة الثانية على التوالي ترجمة لمجموعة من حكم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من رسائل «علمتني الحياة»، كما يأتي بهدف نقل وسرد خبرات سموه وتجاربه الكثيرة والفريدة في فن القيادة والإدارة. حضر الملتقى اللواء محمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي وكل من العميد مبارك بن سنان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب - الفجيرة، وكل من العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بدبي، والعميد علي أحمد الصغيري مدير إدارة شؤون المخالفين الأجانب بالفجيرة، والعميد مال الله أحمد مدير إدارة أذونات الدخول والإقامة الفجيرة والعميد سعيد اليماحي مدير إدارة الجنسية الفجيرة.

مناقب

واستهل اللواء محمد المري حديثه عن مآثر المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال: «ترك لنا الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، إرثاً حضارياً يمثل عتادنا القوي ضد التغيرات والتحديات التي يشهدها العالم، هذا الإرث والعتاد هو بناء الإنسان الذي يشكل اليوم عصب التنمية الوطنية والنهضة التي تشهدها دولتنا الحبيبة».

وفي نهاية الملتقى قام العميد مبارك بن سنان المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب - الفجيرة بتسليم درع للواء محمد أحمد المري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب - دبي لتشريفه وحضوره بإلقاء وإثراء فعاليات الملتقى.