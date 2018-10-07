«التفاعل الحكومي عبر الإعلام الاجتماعي» في ورشة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

نظم المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ورشة عمل تحت عنوان «التفاعل الحكومي الاستراتيجي عبر منصات الإعلام الاجتماعي» يومي 3 و4 أكتوبر الجاري بمسرح المجاز بالشارقة بهدف تدريب المشاركين على التميز في البيئة الرقمية الحديثة من خلال استخدام أساليب تعتمد على دلائل وبيانات الجماهير وتزويدهم بمهارات التخطيط الاستراتيجي لمواقع التواصل الاجتماعي.

استعرضت الورشة - التي قدمها المدرب مايك كوجاوسكي المتخصص في مجالات التسويق والتواصل الاستراتيجي - أسس المشاركة في الفضاء الافتراضي وفق أحدث الاتجاهات الرقمية ومهارات رصد وتحليل البيانات الاجتماعية بغرض جمع المعلومات التجارية.

تطوير

وتوقف كوجاوسكي عند أساليب تطوير الاستراتيجيات بناءً على متطلبات المصدر وتقنيات إدارة المخاطر التي يمكن أن تحدث أثناء استخدام القنوات الرقمية.

دراسات

واستعرض كوجاوسكي أفضل الممارسات العالمية الحالية في هذا المجال من خلال مناقشة مجموعة من الدراسات والنماذج الخاصة بعملية إعداد خطط واستراتيجيات قياس أداء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إن هذه الورشة تنسجم وخطط وبرامج المركز الرامية إلى تدعيم مهارات الكوادر الوظيفية واطلاعهم على أحدث الأساليب المتبعة في مجال ريادة الأعمال عالمياً والاستفادة من التطورات التقنية التي توفرها التكنولوجيا الحديثة في عصرنا الجاري لما لها من فائدة كبيرة تنعكس على جودة وطبيعة الأعمال في الإمارة وتدفع باتجاه أخذها إلى مستويات أكثر تطوراً وتكاملاً.

من جانبها قالت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي إن تنظيم الورش التدريبية يسهم في الارتقاء بالممارسات المؤسسية فيما يتعلق بالاتصال الحكومي على مستوى الإمارة والدولة من خلال تعزيز رصيد المشاركين بمهارات جديدة واطلاعهم على أحدث تطورات ومستجدات الفضاء الرقمي.