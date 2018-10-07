انطلاق مبادرة «مونشوت» لدعم الأبحاث الطبية 11 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تطلق مجموعة «في بي اس للرعاية الصحية» بالتعاون مع جمعية البيت متوحد في العاصمة أبوظبي مبادرة «مونشوت» لدعم الأبحاث الطبية في 11 أكتوبر الجاري.

وتهدف المبادرة إلى جمع نخبة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص إلى جانب مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والخبراء في القطاع الصحي لمناقشة وإنشاء إطار عمل واضح لدعم الأبحاث الطبية في الدولة.

وتسلط المبادرة الضوء على منهجيات إنشاء الأجندة البحثية التي تسرع عجلة الابتكار وريادة الأعمال لاستشراف مستقبل القطاع التعليمي والتنمية الاجتماعية والقطاع الصحي وذلك بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 حيث تسعى المبادرة إلى دعم جهود دولة الإمارات للمضي قدماً نحو اقتصاد مستند إلى المعرفة.

ويشارك في المبادرة - التي تقام على مدار يوم واحد - نخبة من الخبراء والمختصين المعروفين في القطاع الصحي الذين يمثلون مؤسسات بحثية وصحية عالمية رائدة بما في ذلك مستشفى مايو كلينك ومركز إم دي أندرسون للسرطان في جامعة تكساس ومعهد سانفورد بورنهام للأبحاث الطبية وجوجل ريسيرش وشركة كونينكليكي فيليبس.

ويبحث المشاركون في المبادرة أهمية الاستثمار في الأبحاث الطبية وتشجيع استخدام أحدث التقنيات وبحث دور الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الصحية، فيما تبحث الجلسات النقاشية أهمية إنشاء منظومة بحثية متينة قائمة على التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة.

وقال سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد إن اتباع أسلوب حياة صحي يعد إحدى ركائز عملنا الرئيسة ويأتي تعاوننا مع «في بي اس للرعاية الصحية» في مثل هذه المبادرات في إطار سعينا المستمر لضمان تحقيق وخلق مجتمعات صحية نابضة بالحياة.

من جهته أكد الدكتور شمشير فياليل الرئيس والمدير الإداري لمجموعة «في بي اس للرعاية الصحية» التزام المجموعة تأدية دور فاعل في رفد التطلعات الحكومية الرامية إلى تطوير مشروعات بحثية طبية بمستويات عالمية من خلال تكاتف جهود القطاعين الحكومي والخاص، ومن خلال هذه سنكون جزءاً من صناعة مستقبل البحث والابتكار الطبي في الدولة والإسهام في تعزيز ثقافة تبادل المعرفة لبناء قطاع صحي مستدام.

وتشهد المبادرة مشاركة عدد من طلبة المؤسسات التعليمية الصحية والعلمية في مختلف أنحاء الدولة الذين سيحظون بفرصة التواصل مع المتحدثين واستقاء المعرفة والخبرة منهم.. كما ستحضر الفعالية مجموعة من الأطباء والعاملين في قطاع الرعاية الصحية في الإمارات.