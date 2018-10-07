انطلاق الدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل غداً

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق غداً فعاليات الدورة الثانية من مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتستمر يومين بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك تحت شعار «قادة اليوم يلتقون بقادة الغد».

يحضر فعاليات الدورة.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة.

ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

كما يحضر الدورة خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية - أبوظبي، والدكتور علي راشد النعيمي رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، ومحمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، ومبارك الشامسي المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية.

وتشهد دورة هذا العام عقد أكثر من 300 جلسة تفاعلية، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين، وتستضيف عدداً كبيراً من أكثر الشخصيات إلهاماً في الدولة للتفاعل المباشر مع طلبة الإمارات الذين يتيح لهم المجلس فرصة الالتقاء والتواصل المباشر مع قادة الثقافة والمجتمع والتكنولوجيا في دولة الإمارات.

وقال محمد خليفة النعيمي مدير مكتب شؤون التعليم بديوان ولي عهد أبوظبي: «إنه يسعدنا ويشرّفنا الإعلان عن مشاركة قيادات ملهمة ومرموقة في أعمال المجلس في دورته الثانية التي نوفر من خلالها تجربة غنية وقيمة للمشاركين»، لافتاً إلى أن دورة هذا العام شهدت إقبالاً كبيراً في عدد المشاركات.

وأشار إلى وجود 50 شريكاً للدورة هذا العام من بينها إكسبو 2020 دبي، ولجنة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص، وشركة مبادلة، وشركة مصدر وغيرها.