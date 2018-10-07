«محاكم دبي» تحصل على اعتماد منظمة الأفكار البريطانية

المصدر: دبي - وام

حصلت محاكم دبي على اعتماد منظمة الأفكار البريطانية - الفئة البلاتينية عن «منظومة أفكاري» وهو نظام الأفكار الشمولي الذي يعمل على تحديد آليات الحوكمة للاقتراحات وآليات الضمان المطبقة للأفكار والمقترحات وتحديد السياسات والخطط المستقبلية.

وقد نالت المحاكم تقييماً عالياً بوصفها أول محكمة على مستوى العالم تحصل على هذا التصنيف المتقدم، وذلك من منطلق رؤيتها الشاملة وصولاً إلى محاكم رائدة ومتميزة تحقيقاً لخطة دبي 2021.

وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، إن إنشاء منصة متكاملة لإدارة الأفكار التي تحمل التجديد والابتكار ووضع نظام شمولي لإدارتها يسهم بشكل كبير في حفظ تلك الأفكار وحقوق المفكرين.

وأوضح، «أن أهم أهداف «منظومة أفكاري» تشجيع وتحفيز جميع موظفي محاكم دبي على المشاركة في تقديم الاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل في الجانب القضائي والإداري، وتشجيع الإبداع واستقطاب اقتراحات المتعاملين والموردين والمجتمع والفئات المعنية، والتي من شأنها أن تساعد على بلوغ التحسين المستمر، وتطوير أساليب العمل وتقدير وتكريم المشاركين في النظام والمساهمين مع محاكم دبي في جهودها لتحقيق الجودة والتميز والريادة والابتكار».