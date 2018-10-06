توقعات بتحوّل المنخفض المداري في بحر العرب إلى عاصفة مدارية

المصدر: البيان الالكتروني

أكد المركز الوطني للأرصاد أن أغلب النماذج العددية تشير ـ حتى الآن ـ بعدم تأثر الدولة بشكل مباشر بالمنخفض المداري خلال الأيام الأربع المقبلة، وأن المسار المرجح حتى الأن باتجاه السواحل العمانية، مشيرا إلى أنه على اطلاع دائم ومستمر لمتابعة مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب.

ويتوقع المركز أن يتطور المنخفض المداري إلى عاصفة مدارية في بحر العرب خلال الـ 48 ساعة القادمة ويتحرك باتجاه السواحل العمانية.

وناشد المركز الوطني بضرورة متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنه، وعدم تداول الاشاعات أو الاخبار التي لا تستند إلى مصدر رسمي.

وأشار المركز إلى تكوّن منخفض مداري صباح أمس جنوب شرق بحر العرب، بلغت سرعة الرياح حوله من 30 إلى 50 كم في الساعة تصاحبه سحب ركامية ممطرة.

وأشار إلى أنه منذ العام 1846 بلغ عدد الحالات المدارية التي تكونت في بحر العرب 67 حالة، وغالبا ما تضعف وتنتهي بشكل سريع عند وصولها إلى اليابسة، وبعض هذه الحالات المدارية كانت تنتهي في بحر العرب أو تتجه باتجاه سقطرى واليمن.

من جانبها، ذكرت الهيئة العامة للطيران المدني العمانية، أن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة رصدت منخفضا مداريا جنوب شرق بحر العرب اليوم "السبت" وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز المنخفض من 17 إلى 27 عقدة (31 إلى 50 كم /ساعة) ويتمركز على خط عرض (67.5 شرق) وخط طول (11.7 درجة شمال) ويبعد عن السواحل العمانية حوالي 1550 كم.

وذكرت الهيئة إلى أن خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه غرب شمال غرب مع احتمال تعمقه إلى منخفض مداري عميق ثم إلى عاصفة مدارية خلال الـ 48 ساعة القادمة من دون وجود أي تأثيرات على سواحل السلطنة خلال الأيام الثلاثة المقبلة