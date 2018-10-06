مركز الأرصاد: لا يوجد تأثير مباشر على الدولة من المنخفض المداري

المصدر: وام

أكد المركز الوطني للأرصاد انه لا يوجد أي تأثير مباشر على الدولة من المنخفض المداري الذى تكون اليوم جنوب شرق بحر العرب بسرعة رياح من 30 إلى 50 كم/س مصاحبا معه كتلا من السحب الركامية الممطرة والذى يتوقع تطوره إلى عاصفة مدارية في بحر العرب خلال ال 48 ساعة القادمة ويتحرك باتجاه الشمال الغربي إلى وسط بحر العرب باتجاه سواحل سلطنة عمان.

وأوضح المركز فى تقرير له اليوم عن الحالة المدارية المتوقعة ان عدد الحالات المدارية التي أثرت على السواحل العمانية خلال 72 سنة الماضية قليل مقارنة بمجموع الحالات المدارية التي تكونت في بحر العرب (67 حالة) مشيرا الى انه غالبا ما تضعف وتنتهي بشكل سريع عند وصولها إلى اليابسة فيما يستمر عدد قليل جدا منها في مساره إلى الداخل. وبعض هذه الحالات المدارية كانت تنتهي في بحر العرب أو تتجه باتجاه سقطرى واليمن.

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