630 مليون درهم لإرساء عقد المرحلتين 5 و6 من طرق «إكسبو»

المصدر: البيان الالكتروني

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالبدء الفوري في تنفيذ مشاريع الطرق وأنظمة النقل المتعلقة بتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، لضمان انسيابية الحركة المرورية، التي تخدم زوار المعرض وخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة، أرست هيئة الطرق والمواصلات، عقدي المرحلتين الأخيرتين الخامسة والسادسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، وتتضمن تطوير شارع جبل علي لهباب، وتطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع جبل علي لهباب، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمرحلتين 630 مليون درهم.

وأكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، يعد أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها الهيئة حالياً لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو، حيث تم في الفترة الماضية ترسية عقد أربعة مراحل من المشروع.

المرحلة الخامسة

وقال الطاير: تشمل المرحلة الخامسة من مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو تنفيذ جسور بطول 2.6 كيلومتر، وطرق بطول قرابة ثلاثة كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من ثلاثة إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، مع إضافة طرق خدمية لتحسين الوضع المروري للطرق الحالية، مشيراً إلى أنه سيتم رفع شارع جبل علي لهباب عند تقاطعه مع شارع الأصايل، بجسر طوله 800 مترا، وسعة ستة مسارات في كل اتجاه، كما سيتم انشاء جسرين أخرين لربط شارع جبل علي لهباب بطريق الخدمات بطول واحد كيلومتر، لتوفير حركة انسيابية من وإلى موقع معرض إكسبو.

وأضاف: سيتم خلال هذه المرحلة تطوير شارع الأصايل، من خلال تنفيذ تقاطع سطحى محكوم بإشارة ضوئية عند تقاطع شارع جبل علي لهباب مع شارع الأصايل، لتوفير حركة الدخول والخروج من شارع جبل علي لهباب إلى منطقة جبل علي الصناعية والمنطقة الحرة لجبل علي.

المرحلة السادسة

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن المرحلة السادسة من مشروع تطوير الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو تشمل تنفيذ جسور بطول كيلو و400 متر، وطرق بطول قرابة ثمانية كيلومترات، حيث سيتم زيادة عدد مسارات شارع جبل علي لهباب من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، بطول ثلاثة كيلومترات، وسيتم تطوير شارع الأمارات بطول قرابة خمسة كيلومترات.

وقال: سيتم في هذه المرحلة تحول الدوار القائم حالياً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع جبل علي لهباب، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات، وذلك من خلال رفع شارع جبل علي لهباب بجسر بسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وتنفيذ طرق خدمية على الجانبين بسعة مسارين لكل منها، مع توفير حركات الالتفاف والوصلات التي تؤمن انسيابية الحركة المرورية من شارع الإمارات باتجاه أبوظبي والعكس، ومن شارع جبل علي لهباب باتجاه شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، إضافة إلى تسهيل الحركة المرورية القادمة من جبل علي لهباب شمالا إلى شارع الإمارات باتجاه دبي، ومن شارع جبل علي لهباب جنوباً إلى شارع الإمارات باتجاه أبو ظبي.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والمواصلات أرست في الأشهر القليلة الماضية أربعة عقود من مشروع تطوير الطرق المؤدية لموقع إكسبو، شملت المرحلتين الأولي والثانية تطوير شارع جبل علي لهباب وتقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد، وتنفيذ جسور على شارع الشيخ محمد بن زايد لخدمة الحركة المرورية من وإلى موقع معرض إكسبو 2020، فيما شملت المرحلتين الثالثة والرابعة تطوير تقاطعين لشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان مع كل من شارع جبل علي لهباب وشارع اليلايس، إضافة إلى تطوير تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة مجمع دبي للاستثمار، وتوسعة شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان من مسارين إلى خمسة مسارات في كل اتجاه.