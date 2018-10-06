الإمارات تفوز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية

المصدر: أبوظبي- وام

حقّقت دولة الإمارات نجاحاً جديداً في مسيرتها الواثقة بمجال الفضاء عالمياً، إذ فاز الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، بعد تصويت أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع السنوي، الذي عقد في إطار فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي تستضيفه هذا الأسبوع مدينة بريمن الألمانية.

ويأتي فوز الإمارات بهذا المنصب المرموق انعكاساً للمكانة المتميزة التي وصلت إليها بالنظر إلى حجم القطاع الفضائي الوطني ومختلف المشاريع والمهام الفضائية التي تعمل عليها، فضلاً عن التوقعات بنمو القطاع في المستقبل في ظل خطط تطوير الكفاءات والقدرات التي وضعتها.

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