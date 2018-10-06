الشعبة البرلمانية تستعرض جهود الدولة في دعم وتمكين المرأة

المصدر: أبوظبي - وام

استعرضت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاجتماعية والثقافية.

والاجتماع الأول للجنة التنفيذية في الجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في مدينة أزمير في جمهورية تركيا، التي بدأت أول من أمس وتنتهي اليوم، جهود دولة الإمارات في دعم المرأة وتمكينها في المجتمع في مختلف المجالات، وجعلها شريكا أساسيا للرجل في تقدم الوطن والحفاظ على ازدهاره.

وأكد وفد الشعبة البرلمانية - الذي يضم عضوي المجلس الوطني الاتحادي حمد عبد الله بن غليطة الغفلي، والمهندسة عزة سليمان بن سليمان - على الاهتمام الكبير والدعم اللامحدود الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة ومنحها الفرصة لتقلد أرفع المناصب.

وأشادت المهندسة عزة سليمان - خلال مشاركتها في اجتماع النساء البرلمانيات في الجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي يناقش الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في تحسين وضع النساء والعمل على تمكين المرأة في مجمل القطاعات الحيوية .

ومنها التمكين الاقتصادي والاجتماعي والحقوقي - بالدور الحيوي والمهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» لاستكمال رسالة القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

في تمكين المرأة والأسرة والحفاظ على مقومات المجتمعات عبر برامج ومبادرات تحفيزية والجوائز التي تشجع الإبداع والتميز في مجال تمكين المرأة والأسرة والطفل، ومنها «جائزة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأسرة العالمية» بالشراكة بين مؤسسة التنمية الأسرية والمنظمة العالمية للأسرة.

استراتيجية

وأشارت في هذا الصدد إلى إطلاق سموها استراتيجية 2015 - 2021 لتوفر إطارا عاما وإرشاديا لكل المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في وضع خطط وبرامج عملها، من أجل توفير حياة كريمة للمرأة لجعلها متمكنة، وريادية، ومبادرة، تشارك في كل المجالات العملية التنموية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة لها.