عبدالله المري يبحث التعاون مع القنصل العام الفرنسي في دبي

المصدر: دبي - البيان

استقبل اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رجاء رابيا، القنصل العام الفرنسي الجديد في دبي، التي قدمت للسلام عليه بمناسبة تسلمها مهام منصبها كقنصل عام في دبي لدى الدولة.

ورحب اللواء المري بالقنصل العام الفرنسي الجديد، متمنياً لها طيب الإقامة والتوفيق والسداد في عملها، وسعيها لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أنها ستجد كل التعاون لتسهيل مهامها في أداء عملها، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة بعض الأمور التي تتعلق بالجالية الفرنسية بدبي.

حرص

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري خلال اللقاء حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاهتمام بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

واصطحب اللواء عبدالله خليفة المري، رجاء رابيا والوفد المرافق لها في زيارة إلى مختلف الإدارات العامة، وذلك للاطلاع على أحدث الخدمات والمبادرات التي تسهم في سعادة الموظف.

وأكد حرص شرطة دبي على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار وإبراز الإبداعات الكامنة، واكتشاف المتميزين والمبدعين والمخترعين وتطوير مهاراتهم.

وفي ختام اللقاء أهدى اللواء عبدالله خليفة المري، القنصل الفرنسي، درعاً تذكارية من شرطة دبي بمناسبة الزيارة.