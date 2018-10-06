وفد من «أمن المواصلات» يزور مركز سعادة كبار السن

المصدر: دبي - البيان

تحتفل إدارة أمن المواصلات بيوم المسن العالمي الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم هو يوم الوفاء لمن قدموا حياتهم في خدمة مجتمعاتهم وأوطانهم.

وأكد العقيد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات، أن إدارة أمن المواصلات تحرص دائماً على المشاركة في يوم المسن العالمي باعتباره واجباً من واجبات الإدارة تجاه فئة كبار السن في المجتمع ومن أجل إدخال السرور لقلوبهم والاطمئنان عليهم.

واعترافاً بالجميل لهذه الفئة التي قدمت الكثير للمجتمع والوطن، وفي لفتة إنسانية رائعة قام عدد من مرتبي إدارة أمن المواصلات بزيارة لمركز سعادة كبار السن في منطقة الممزر بإمارة دبي بهدف الاطمئنان على أحوالهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم. ومن جانبهم أعرب المسنون عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت البهجة على قلوبهم وأشعرتهم باستمرار تواصلهم مع المجتمع.