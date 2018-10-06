360 طلب صيانة نفذتها «محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن 420 طلب صيانة وإضافة استقبلتها المؤسسة منذ بداية العام، لافتاً إلى أن ما تم تنفيذه منها من خلال مبادرة «الصرف المباشر» بلغ 360 طلباً.

وأضاف إن المؤسسة ارتأت إطلاق هذه المبادرة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات ورفع نسبة رضا المتعاملين خاصة مع الزيادة الملحوظة في عدد معاملات الصيانة والإضافة والإحلال، مبيناً أن إجراءات التقديم لها تتم عبر تقديم المستفيد للحصول على الخدمة حسب الإجراءات الخاصة بطلب منحة الصيانة والإضافة،.

مبيناً أنه بعد دراسة الطلب والتأكد من استيفاء الشروط يتم إصدار الموافقة، وإرسالها إلى الإدارة الهندسية التي تعاين المسكن من خلال المهندسين المختصين لرفع تقرير تفصيلي عن جميع أعمال الصيانة المطلوبة للمسكن وأماكن بناء الإضافة.

وذكر قرقاش أنه في حال وجود موافقة لعمل إضافة للمسكن وبعد تجهيز التقرير التفصيلي يتم إرساله إلى قسم العقود لتقدير كلفة الأعمال ومن ثم تحديد التكلفة النهائية وإصدار شهادة بقيمة المنحة، يتم تسليمه للمستفيد للمباشرة بأعمال الصيانة والإضافات، وأنه يتم صرف المنحة للمستفيد على دفعات حسب نسبة الإنجاز في الموقع.

وأفاد بأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، تقوم بتقييم نسبة الإنجاز، ومن ثم يتم صرف المبلغ للمالك مباشرة، حتى يكون هو المسؤول عن التعامل مع المقاول بشكل مباشر، أو تغييره في حال عدم ارتياح المستفيد من طريقة عمله، لافتاً إلى أن المؤسسة كانت قبل إطلاق المبادرة تعتبر طرفاً وسيطاً بين المقاول والمالك، أما الآن فلم يعد هناك حاجة لذلك.

فئات مهمة

وقال قرقاش: إن المستفيدين من خدمة الصيانة والإضافة هم أصحاب الدخل المحدود من كبار السن والنساء والأرامل، ولذلك كان مهماً أن تطلق هذه الخدمة لتقليص زمن الصيانة لهم تعزيزاً للسعادة المجتمعية، مشيراً إلى أن إدارة الإشراف الهندسي تتابع وتقدم المشورة لمن يحتاج لها من المستفيدين، خاصة أن عمليات البناء والصيانة.

والإضافة لا تستطيع مثل هذه الفئة متابعتها بشكل جيد، مؤكداً انه سيتم الإبقاء على إشراف المؤسسة الكامل على صيانة المساكن الآيلة للسقوط لضمان صيانتها بطريقة صحيحة، فضلاً عن الإشراف على المساكن الخاصة بأصحاب الهمم إذا ما طلبوا ذلك.

وأوضح أن خدمة الصرف المباشر تعد سريعة مقارنة بكثير من الاجراءات السابقة.