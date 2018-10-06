متابعة سير العمل في ساحة حفظ المركبات و«الفحص الفني» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قام جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة بحكومة رأس الخيمة، يرافقه العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

والعقيد عادل علي الغيص مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وميسون محمد مدير هيئة الموارد العامة بالإنابة، وعدد من موظفي الهيئة والشرطة، بزيارة تفقدية إلى ساحة حفظ المركبات ثم إلى محطة الفحص الفني الثقيل بمنطقة الساعدي برأس الخيمة، بهدف الاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

وذلك ضمن إطار السعي لتحقيق استراتيجية الحكومة في ضمان تقديم أفضل الخدمات الإدارية والأمنية وفق معايير الجودة والكفاءة، ودعماً للموارد وتعزيزاً للنهوض بها وتطوير الأداء بما يكفل تحقيق تطلعات الحكومة.

بدأت أولى زياراته مع الوفد في محطة حفظ المركبات، حيث قام بتفقد مرافق المحطة داخلياً وخارجياً ومناقشة بعض التحديات التي تواجه سير الأداء الوظيفي لتحديد خطط التحسين والتطوير وفق معايير الجودة القائمة على مقترحات واحتياجات متطلبات العمل وكادره البشري عبر استماع إلى كافة التفاصيل الدقيقة لآلية العمل.

وتحديد أطر خاصة بعمل الهيئة مع الشرطة وتوزيع الأدوار والمهام التي تم الاتفاق عليها مسبقاً دون وقوع أي تجاوزات قد تعيق من سير العمل، كما اطلع سعادته على الإجراءات المنفذة باتباع الخطة الموضوعة على أكمل وجه والكفيلة بتحديد الواجبات والتكليفات بصورة صحيحة وسليمة.

احتياطات وقائية

ووجه إلى ضرورة رفع كافة الاحتياطات الوقائية والتدابير اللازمة لتأمين مداخل ومخارج المحطة بشكل يحقق تعزيز الأمن والأمان والسعي إلى تطبيقها بأسرع وقت وفق معايير فنية عالية الجودة والدقة، وشدد في نهاية الجولة على دعم الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية والحكومة الرشيدة بالدولة.

والتي ترتكز على باستغلال كافة الإمكانيات الاستغلال الأمثل لتسخيرها بما يعود بالنفع على الجميع، والحرص دائماً وأبداً على توفير أرضية أمنية صلبة بإصدار القرارات الصائبة والحكيمة والتصرف سريعاً لاتخاذ الإجراء الصحيح.

ثم توجه برفقة الوفد إلى محطة الفحص الفني الثقيل، وكان في استقبالهم ميثاء الزعابي مسؤولة المحطة وعدد من الموظفين الذين التقى بهم واطلع على آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم حول سير العمل وإمكانية تطويره.