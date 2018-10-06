«نيويورك أبوظبي» تضيء بالوردي خلال شهر التوعية بسرطان الثدي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن تنظيم حملة خلال شهر أكتوبر بهدف رفع الوعي والتعريف بمرض سرطان الثدي وتسليط الضوء على مخاطره، بالإضافة إلى إضاءة حرمها الجامعي باللون الوردي الذي يرمز لمكافحة سرطان الثدي طوال الشهر، بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي.

وتهدف الحملة التي تنظمها الجامعة هذا العام إلى نشر روح إيجابية في المجتمع فيما يتعلق بالتعامل مع مرض سرطان الثدي.

وذلك من خلال تفعيل الحوار والتأكيد على أهمية صحة الثدي، مع التشجيع على اتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا المرض، لاسيما وأن سرطان الثدي يشكل 44% من إجمالي الإصابات بالسرطان لدى السيدات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يضاعف من أهمية هذا الأمر أكثر من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، قال واين يونج، مدير شؤون الصحة والعافية لدى جامعة نيويورك أبوظبي: نحن نؤكد على التزامنا بشكل تام تجاه دعم جهود التوعية بمرض سرطان الثدي.

ويغمرنا الفخر بإطلاق حملتنا المساندة للمبادرات العالمية لمكافحة سرطان الثدي للعام الرابع على التوالي، آملين أن نساهم في تشجيع السيدات من مختلف الأعمار والخلفيات على القيام بما يتطلبه الأمر للتحقق من صحتهن، وأن يشجعن بدورهن صديقاتهن وقريباتهن على فعل الأمر ذاته.

وتعتزم الجامعة استضافة العديد من الأنشطة الرياضية والمجتمعية ضمن إطار شهر التوعية بسرطان الثدي، حيث سيتم تنظيم تحدي اللياقة البدنية السنوي يوم 8 أكتوبر وسط أجواء نابضة باللون الوردي، والذي يتضمن أمسية من المنافسات الودية، مع التأكيد على تضامن المشاركين باستخدام الهاشتاج #أقوى_من_السرطان.

فضلاً عن إقامة أمسية من الحوارات الملهمة بالتعاون مع دائرة الصحة يوم 10 أكتوبر، بحضور عدد من الرياضيات الإماراتيات اللاتي سيشاركن الحاضرات بمعلومات توعوية هامة بخصوص سرطان الثدي.