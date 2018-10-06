مؤتمر الأمراض الجلدية بدبي يشهد طرح علاجات مبتكرة للأكزيما والتجاعيد

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

شهد مؤتمر ومعرض الأمراض الجلدية وطب التجميل الثالث (ميدام 2018) أول أمس في دبي إطلاق أدوية ثورية ومبتكرة للأكزيما والتجاعيد، وخاصة بعد أن أصبح المؤتمر منصة للشركات المصنعة لطرح أحدث منتجاتها الطبية في دولة الإمارات التي تعتبر بوابة للوصول إلى الأسواق الأخرى.

وقال الدكتور خالد النعيمي نائب رئيس شعبة الإمارات للأمراض الجلدية رئيس المؤتمر إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية في المؤتمر يعتبر دافعاً قوياً لكافة شركات الأدوية لطرح أحدث المنتجات والأجهزة الطبية المتعلقة بالأمراض الجلدية، وخاصة أن السوق يرتفع بزيادة سنوية تتراوح بين 7.5 و10%.

وشهد المعرض طرح علاج بيولوجي ثوري جديد لعلاج الأكزيما الحادة المزمنة يؤخذ عن طريق الفم، عكس الأدوية التقليدية القديمة والتي كانت عبارة عن كريمات مرطبة للجلد.

ولفت النعيمي إلى أن دولة الإمارات ستكون الخامسة على مستوى العالم في الحصول على العقار وخاصة أنه دخل المراحل الأخيرة في عملية التسجيل، إضافة إلى علاج تجاعيد الوجه وتحت العيون وهو عبارة عن فيلرز مأخوذ من الطحالب (طبيعي 100%) ويمتاز بأن مدة فعاليته تستمر من 10-12 شهراً عكس الفيلرز التقليدي والذي كان يحتاج إلى إعادة حقن كل ستة أشهر.

وقال إن دولة الإمارات ستكون من أوائل الدول على مستوى العالم في التسجيل، لافتاً إلى أن المنتج حاز موافقة منظمة الغذاء والدواء الأميركية والاتحاد الأوروبي بعد اجتياز كافة المراحل المتبعة عالمياً للاعتماد.

وقال النعيمي إن المؤتمر شهد أيضاً طرح عقار جديد لتأخير علامات الشيوخة يؤخذ عن طريق الفم ويغني عن المواد المالئة مثل حقن البوتكس والفيلرز، ويبطئ من علامات الشيخوخة بـ10 سنوات تقريباً، كما تم الإعلان خلال المؤتمر عن علاج بيولوجي جديد لعلاج الصدفية سيتم طرحه في سوق الإمارات قبل نهاية العام، إضافة إلى مستحضر جديد لترطيب الأطراف وخاصة لمرضى السكري الذين يعانون من جفاف شديد، كما شهد المؤتمر عرض أحدث أجهزة الليزر لنضارة البشرة وعلاج الوحمات والصبغات.

من ناحية أخرى واصل المؤتمر جلساته العلمية حيث تم استعراض أكثر من 30 ورقة علمية حول أبرز طرق علاج الأمراض الجلدية والتي غالباً ما تكون مرتبطة بأمراض أخرى، مؤكدة ضرورة التأكد من أن المرض جلدي أو ناجم عن أعراض أخرى قبل وصف العلاج للمريض.

إضافة إلى عمليات الليزر والطرق الآمنة في الاستخدام لتجنب الحروق والتشوهات، كما تم عقد 5 ورش عمل حول الأدوية والأجهزة الجديدة لأمراض الجلد والشيخوخة المؤخرة لعلامات ترهل الجلد والتجاعيد.