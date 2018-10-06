«السعادة والإيجابية» في شرطة دبي يحتفي بيوم «الابتسامة العالمي»

المصدر: دبي - البيان

احتفى مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي بيوم الابتسامة العالمي، وذلك عبر تنظيم فعالية تعريفية بهذا اليوم العالمي في قاعة حمدان بن محمد بمقر القيادة العامة، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس عواطف السويدي، وأعضاء المجلس، وموظفي شرطة دبي.

وأكدت السويدي أن الفعالية تأتي في إطار حرص مجلس السعادة والإيجابية على الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للابتسامة لما لهذا اليوم من أهمية في زرع ثقافة السعادة والإيجابية سواء في أجواء العمل أو البيئة العائلية للموظف.

وقدم الملازم الدكتور سعيد كرم، طبيب أسنان، محاضرة خلال الفعالية تحدث فيها عن أهمية الابتسامة وأثرها على الأجواء المحيطة بالفرد، مؤكداً أن الابتسامة تساهم في تحريك 17 عضلة في وجه الإنسان، وتؤثر على العلاقات بين الناس بشكل إيجابي.