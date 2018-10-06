«كهرباء دبي» تعزز الوعي البيئي بـ«مغامرات نور وحياة»

Ⅶ دبي - البيان

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي الحلقة الأولى من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة «مغامرات نور وحياة» – شخصيتيْ الهيئة الكرتونيتين اللتين تمثلان الكهرباء والمياه، في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع، ولاسيّما النشء الجديد، وتُبث الحلقات عبر قناة الهيئة على موقع يوتيوب (DEWAOfficial) فيما تنشر الهيئة قصصاً مصوّرة لهذه المغامرات ضمن مجلة «مغامرات نور وحياة» عبر موقعها الإلكتروني (www.dewa.gov.ae) تحت باب «الاستدامة».

ونظمت الهيئة فعاليات متنوعة في «كيدزانيا» مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية في دبي مول على مدى يومين، شارك فيها «نور وحياة» مع 1500 طفل من مختلف الفئات العمرية. وتضمنت الفعاليات ورش عمل تفاعلية ومسابقات، إضافة إلى توزيع الهدايا على المشاركين في أجواء من البهجة والمرح.

استراتيجية متكاملة

وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة: تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لإشراك جميع فئات المجتمع في جهود الاستدامة وتشجيع الأفراد على ترشيد الاستهلاك واتباع سلوكيات صديقة للبيئة للحفاظ على الموارد الطبيعية، ونهدف من خلال إصدار سلسلة»مغامرات نور وحياة«إلى نشر الوعي البيئي بين النشء الجديد في إطار مفهوم التعليم الترفيهي.

بدورها قالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة: نحرص على رفع الوعي البيئي باتباع أساليب متنوعة، وجاء إطلاق سلسة»مغامرات نور وحياة«للمساهمة في إيصال رسالة الترشيد إلى المستهلكين الصغار، كما ندعو الأطفال إلى المشاركة في مسابقة الحلقة الأولى التي تنظمها الهيئة عبر قنواتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لفرصة الفوز بالعديد من الجوائز.

وتستوحي أفلام وقصص «مغامرات نور وحياة» التي تصدر باللغتين العربية والإنجليزية، فكرتها من مغامرات شيّقة يقوم بها «نور وحياة» مع أصدقائهما في مدينة السعادة، هدفها الأساسي ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.