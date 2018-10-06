تخريج 110 منتسبين من معهد تدريب شرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

شهد العميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، بحضور العقيد الدكتور ناصر محمد البكر مدير معهد تدريب شرطة رأس الخيمة، حفل تخريج مجموعة من الدورات التدريبية التخصصية، التي عقدت بمعهد تدريب الشرطة، وشملت 110 منتسبين، وهي كلٌ من دورة (ثقافة احترام القانون) ودورة (المداخل الحديثة للعلاقات العامة وفن المراسم وأصول البروتوكول) ودورة (دراسة وتحليل الظواهر الأمنية) ودورة (التوعية الصحية والسلامة للشرطة).

تقنيات

وأشاد العميد يعقوب أبو ليلة، بالدورات التدريبية التي تهدف إلى تطوير الموارد البشرية والاستفادة من أحدث التقنيات والأساليب لتطوير العمل، نظراً لما تحويه الدورات من المواد النظرية والتطبيقية والمهارات والخبرات التي تكسب المنتسبين قدراً كبيراً من المعرفة.

مضيفاً إن هذه الدورات قد عقدت تحت إشراف محاضرين أكفاء في مختلف المجالات الأمنية، لتزويد منتسبي الشرطة بالمعارف والمهارات التي تعمل على رفع كفاءتهم المهنية وتعزز قدراتهم على مواجهة التحديات والتداعيات الأمنية، للارتقاء بمستوى العمل الشرطي نحو مستقبل أفضل. وفي ختام حفل التخريج، تم تكريم محاضري وخريجي الدورات التدريبية، تقديراً وعرفاناً لجهودهم المبذولة، فضلاً عن توجيه الخريجين إلى مضاعفة المزيد من الجهود للارتقاء بالعمل الشرطي، لتحقيق المزيد من التميز والتقدم.