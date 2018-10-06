مواطن يطوّر لعبة إلكترونية لاستخدامها في التدريبات العسكرية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نجح الشاب المواطن عزان عادل فاروق في تطوير لعبة إلكترونية خلال تأديته مهام الخدمة الوطنية، لاستخدامها في التدريبات العسكرية، وحظي بتشجيع كبير من مسؤوليه في الخدمة الوطنية، إذ قام بالتواصل مع إحدى الشركات المختصة بمجال الألعاب الإلكترونية وشارك في تطويرها بنسبة 60%.

ويعمل عزان في المرحلة الأولى من المشروع ومن ثم سيقوم بعرضها على المختصين للنظر في إمكانية تبني المشروع.

وأنهى عزام المرحلة الثانوية من مدرسة الخليج الوطنية، منذ عامين ويعتزم استكمال دراسته الجامعية في سياق اهتماماته بالتصميم، ويطمح إلى أن يصبح مصمم ألعاب إلكترونية هادفة في شتى المجالات.

وقال: نتطلع في الإمارات إلى أن نكون دولة رائدة في مجالات العلوم والتقنية والحداثة المرتبطة بالتكنولوجيا، ولتحقيق ذلك لم يعد بالإمكان أن نظل مستقبلين ومستوردين للعلوم، بل علينا أن ننتج المعرفة ونصدرها للخارج، لذلك تعول الدولة على شبابها لأن يكونوا ناقلين للمعرفة، وأصحاب السبق في الأفكار الرائدة والمبتكرة ليصنعوا الفارق.

وذهب إلى أن تحقيق ذلك يبدأ من عند طلبة العلم، فهم السبيل للوصول بالوطن إلى آفاق العالمية وتحقيق التنافسية وصولاً إلى اقتصاد معرفي مستدام، وهم الأجدر بهذا الشرف وحمل هذه المهمة الوطنية.

ودعا أقرانه من الشباب والطلبة إلى مواصلة رحلتهم العلمية بتفان وإخلاص وجهد وعمل حثيث، والاستمرار بالبحث واستكشاف محركات العلم، ومصانع الابتكار، ومواطن التقدم، باعتبارهم المستقبل والاستثمار الحقيقي للوطن.