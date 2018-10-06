تخريج دورة «إعداد مدربي القوات الخاصة» في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مديرية «ق 7»، بقطاع المهام الخاصة، في شرطة أبوظبي، دورة تدريبية حول «إعداد مدربي القوات الخاصة»، بالتعاون مع الشرطة الفرنسية.

وجرى تدريب المشاركين على الاقتحام والقبض والتفتيش ومختلف السيناريوهات الأمنية المتطورة.

وأكد العميد راشد سعيد الشامسي، مدير مديرية ق «7»، خلال حضوره حفل تخريج المشاركين في الدورة، بمقر المديرية، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، من خلال دورات تدريبية متخصصة، تعزز من قدراتهم الوظيفية، وتكسبهم خبرات جديدة ومختلفة، وفق أرقى المعايير العالمية في مجال العمل الشرطي.