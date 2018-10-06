شرطة عجمان تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمسنين

المصدر: عجمان - البيان

قام وفد من القيادة العامة لشرطة عجمان بزيارة دار رعاية المسنين بعجمان، ترأس الوفد النقيب فاطمة عبيد الشامسي مدير فرع الشرطة المجتمعية وضم عدداً من الضباط والأفراد بشرطة عجمان، وكانت في استقبالهم حمدة الشامسي مدير دار رعاية المسنين بعجمان.

وتأتي هـذه الزيـارة فـي إطـار احتفالات الدولة باليوم العالمي للمسنين، وحرصاً من القيادة العامة لشرطة عجمان على المشاركة في مختلف الفعاليات والمناسبات المحلية والعالمية، وإبراز دورها كشرطة مجتمعية، وتوطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والدوائر المحلية بالإمارة، حيث قام الوفد بالمشاركة بالمعرض المقام بدار رعاية المسنين من خلال توزيع المنشورات.

وشرح الخدمات التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان لكبار السن، وعرض فيديو توضيحي عن خدمات الشرطة، بالإضافة إلى توزيع الهدايـا التذكاريـة على كبار السن المقيمين في الدار والزائرين من أصدقاء المسنين، كما نقلوا لهم تحيات جميع العاملين بشرطة عجمان من الضباط وصف الضباط والأفراد وموظفي القيادة، متمنين لهم الصحة والعافيـة.

وفي ختام الزيارة تقدمت النقيب فاطمة الشامسي بجزيل الشكر والامتنـان للقائمين والمشرفين بدار رعاية المسنين على الخدمات الإنسانيـة العظيمـة التـي يقومـون بهـا لرعايـة المسنيـن ودورهم في توفير سبل الراحة للمقيمين فيها من كبار السن.

ومن جانبها تقدمت حمدة الشامسي مدير دار رعاية المسنين بعجمان بالشكر والتقدير لوفد شرطة عجمان على زيارتهم ومشاركتهم في المناسبات والفعاليات العالمية الخاصة بالمسنين.

كما أشادت بحرص القيادة ودورها في دعم عمل القائمين على رعاية المسنين، وتعزيز دورها كشرطة مجتمعية، وتوطيد علاقاتها مع المؤسسات التي تعنى بالجانب الاجتماعي والإنساني تحقيقاً لمبدأ المسؤولية الاجتماعية تجاه كل فئات المجتمع، متمنية لها مزيداً من التطور والرقي في خدمة العمل الإنساني بالدولـة.

تواصـل

أوضحت مديرة فرع الشرطة المجتمعية بشرطة عجمان أن الهدف من هـذه الزيـارة هو زيـادة التواصـل والترابـط مـع كبـار السـن، والتي تسعـى إليهـا شرطـة عجمـان لإدخال البهجة والفرحة في نفوسهم، وتشجيـع الأبناء علـى بـر الوالديـن والإحسـان إليهمـا والاهتمـام بهمـا بالإضافة إلى عرض الخدمات الشرطية التي تقدمها الشرطة لكبار السن للاستفادة منها.