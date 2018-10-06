حمد الكعبي: الإمارات نموذج فريد للبرامج النووية السلمية

المصدر: ■ دبي - سيد صالح

أكد السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن الإمارات قدمت نموذجاً فريداً للتطبيقات السلمية للبرامج النووية.

ونشر مؤخراً مقالاً على موقع «وورلد نيوكلير نيوز» البريطاني بعنوان: «الإمارات تمتلك برنامجاً استراتيجياً لمستقبل الطاقة النووية». وأشار الكعبي إلى كون الإمارات أول دولة تطبق المرحلة الثالثة من منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتم تقييمها فيما يتعلق بمراجعة «البنية التحتية النووية المتكاملة».

وأضاف الكعبي أن الإمارات تواصل الاستفادة من الخبرات العالمية في التطبيقات السلمية للبرامج النووية. وأوضح أن منهج الإمارات حيال الطاقة النووية ليس مجرد سياسة أو بيان رسمي، وإنما هو منهج يركز على الانخراط مع مجتمع الطاقة النووية العالمي، واكتساب الخبرة والمعرفة من المنظمات المعنية.