مجلس ضاحية الزبارة بخورفكان يستقبل كبار السن

المصدر: خورفكان - البيان

نظم مجلس ضاحية الزبارة التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة، في مقره بمدينة خورفكان، استقبالاً لكبار السن، وسط حضور عدد من الأهالي.

وجرى تنظيم الاستقبال في إطار تعزيز جهود مجلس ضاحية الزبارة في تحقيق الشراكة المجتمعية وتسخير الإمكانيات لخدمة هذه الشريحة من المجتمع وإبراز العناية بها وتقدير دورها وإسهامها في بناء الوطن.

حضر اللقاء محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس الضاحية يرافقه خلفان صالح النقبي نائب الرئيس وأعضاء مجلس الضاحية ولفيف كبير من الحضور الذين شاركوا في الفعالية التي قدمت لكبار السن.

وتم خلال اللقاء التسامر مع كبار السن والاطمئنان على أحوالهم بجانب مشاركتهم الآراء في العديد من الموضوعات المجتمعية وسط مشاركة الأبناء وعدد من الأهالي الذين أبدوا إعجابهم بمبادرة مجلس ضاحية الزبارة في دعوة كبار السن لحضور اللقاء وتخصيصه لهم كإبراز دورهم ومكانتهم في المجتمع ولدى الأسر.

وأشار محمد أحمد الغاوي النقبي رئيس مجلس ضاحية الزبارة إلى حرص مجلس الضاحية على تنظيم هذا اللقاء والذي خصص لكبار السن بهدف تعزيز اللقاء بهم ومنحهم الأولوية ضمن البرامج الاجتماعية للضاحية وبيان فضل كبار السن ومكانتهم وأنهم جزء أصيل وهام في نسيج الأسرة فضلاً عن بيان القرب منهم.