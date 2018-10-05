1200 مستفيد من التطبيق الذكي لـ«محمد بن راشد للإسكان»

المصدر: دبي- أحمد يحيى

فتتح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أمس فعاليات احتفال المؤسسة باليوم العالمي للإسكان، التي تنظمها المؤسسة، في دبي فيستيفال سيتي.

وتضم حزمة من المبادرات والفعاليات، التي تستهدف كل الفئات. وأوضح طلال آل علي مدير أول الخدمات الذكية في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن عدد المستخدمين للخدمات الإسكانية في تطبيق المؤسسة الذكي «إسكان»، بلغ 1200 حتى الربع الثالث من العام الجاري، لافتاً إلى أن هناك تحديثاً متواصلاً للخدمات الذكية وتطويرها .

وإضافة أخرى جديدة، وينعكس ذلك في الإقبال الكبير من المستفيدين على خدمات المؤسسة.

وقال: «إن تطبيق «إسكان» تضمن تحديثات جديدة شملت إضافة التحديث على الطلب الإسكاني، وإضافة خدمات مقاولين البناء، والتقديم على شهادة لمن يهمه الأمر للإمارات الأخرى»، وذكر أنه تم تغيير شكل التطبيق كي يتلاءم مع الظروف والمتطلبات الجديدة للمتعامل وتوفير سهولة الوصول إلى الخدمات الإسكانية، كإضافة خدمة الموافقة من قبل المالك على طلب الدفعات، وإضافة مميزات لحماة الوطن وأصحاب الهمم، وتبسيط وتسهيل إجراءات التقديم على الاستمارة الإسكانية.

المصمم الذكي

وتحدث طلال آل علي عن تطبيق «المصمم الذكي» الذي يعتبر تطبيقاً هندسياً ذكياً وسهل الاستخدام، حيث يُمكن أي شخص من إنشاء تصاميم خارجية وداخلية جميلة وواقعية في الوضعين الثنائي والثلاثي الأبعاد، وتصميم مخططات إنشائية ومعمارية بكل سهولة باستخدام واجهة مستخدم مبسطة، وإضافة التشطيبات النهائية

معرف الإسكان

يمكن من خلال تطبيق «معرف الإسكان» التعرف على الخدمات الإسكانية، التي تقدمها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في أي وقت ومن أي مكان وعلى مدار الساعة، وذلك بطريقة تفاعلية وسهلة من خلال التحدث مع «معرّف الإسكان» وباللهجة المحلية الإماراتية، والذي سيجيب عن العديد من الأسئلة الشائعة مع توفير صور توضيحية وروابط للخدمات، وتطبيقات المؤسسة الذكية.