شرطة أبوظبي تطلع في تكساس على أفضل الممارسات العالمية في الطيران

المصدر: أبوظبي - وام

اطلع وفد من إدارة طيران شرطة أبوظبي، بقطاع العمليات المركزية، على أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران خلال زيارة إلى مقر شركة بيل لصناعة الطائرات بولاية تكساس الأميركية، وأوضح العميد طيار إبراهيم حسن البلوشي، مدير الإدارة، رئيس الوفد أن الزيارة تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمؤسسات العالمية.

ومتابعة المستجدات والتطورات في مجالات العمل الشرطي والأمني، وذكر أن الوفد اطلع على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في الطائرات العمودية، وتعرف على آلية سير العمليات التشغيلية والتدريبية وآخر المستجدات وأفضل الممارسات العالمية والخبرات المتطورة في مجالات الطيران. كما استمع إلى شرح مفصل عن الطائرات العمودية من طراز بيل 412 وبيل 429.