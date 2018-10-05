خطط لـ«مدني الشارقة» تعزز التوعية ضد الحرائق

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

أكد العقيد سامي النقبي مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة أن إحصاءات الحرائق على مستوى الدولة تشير إلى أن أغلب حوادث الحرائق تكون بسبب الأجهزة الكهربائية غير الجيدة.

وذلك نتيجة لتركها تعمل فترات طويلة ما يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة أو تسبب إصابات بليغة، كما أنه لا بد من تجنب ترك الأجهزة الكهربائية تعمل لمدة طويلة، مثل شواحن الهواتف ومراوح الشفط سواء في الحمامات أو المطابخ، لافتا إلى انه يجب اختيار الأجهزة الكهربائية ذات المواصفات العالية التي تطابق معايير الجودة.

جاء ذلك خلال مداخلة له ظهر أمس عبر برنامج البث المباشر من إذاعة الشارقة، والذي دعا خلاله الأسر وأفراد المجتمع إلى ضرورة التوجه للدوائر المعنية والمختصة لاختيار الأجهزة والمنتج الجيد تجنبا للحرائق، كما بين خلاله أن إدارة الدفاع المدني تضع خطة سنوية لنشر ثقافة التوعية.

أيقونة

وقال العقيد سامي النقبي إن وزارة الداخلية أعدت نظام تركيب كواشف الدخان لكافة المواطنين والمقيمين من خلال الدخول إلى الموقع عبر أيقونة تركيب أجهزة الحرائق، ومن ثم التسجيل فيها، ويتم التواصل مع كافة المسجلين، مبينا أن هناك خطة سنوية تعدها الإدارة فيما يتعلق بحملات التوعية بهدف نشرها في المدارس والحضانات والدوائر الحكومية والمحلية، ولأفراد المجتمع كافة.

مشددا على أولياء الأمور ضرورة التأكد من إغلاق كافة الشواحن والأجهزة الكهربائية ليلا، محذرا في الوقت ذاته الأسر من سوء استخدام التمديدات الكهربائية وترك الغاز وسخانات المياه الكهربائية تعمل لفترات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع كوارث محققة تصل إلى انفجارها.

وأوضح أن الإدارة تعمل على الاهتمام بالعنصر البشري وتدريبه وتطوير مهاراته باعتباره النواة الحقيقية للنهوض والارتقاء والتقدم، مشددا على ضرورة نشر وترسيخ أسس ومبادئ الثقافة الوقائية في المجتمع عبر البرامج التوعوية التي تشمل مختلف قطاعات الدولة.