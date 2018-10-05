54 جهة تشارك في معرض التسويق الطبي بنادي الضباط

المصدر: دبي - البيان

شهد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، افتتاح فعاليات معرض التسويق الطبي الأول في نادي الضباط بمنطقة القرهود، بحضور العميد أحمد رفيع مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.

والمقدم طبيب استشاري دكتور بدر سلطان بن قبا، المدير التنفيذي لمركز شرطة دبي الصحي، وعدد من كبار الضباط والشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي في المجال الصحي من القطاعين الحكومي والخاص، واطلع اللواء المري على الخدمات والأجهزة الطبية التي تعرضها الجهات المشاركة في المعرض، الذي يتم تنظيمه من قبل مركز شرطة دبي لأول مرة، بحضور 54 جهة من مستشفيات ومراكز صحية في القطاعين الحكومي والخاص، الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي.

وتجوّل في أروقة المعرض الذي تضمن تقديم الجهات المشاركة لفحوص طبية مجانية إلى الحضور، مشيداً بمستوى الخدمات الطبية التي تقدمها مختلف الجهات، وقيامها بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في المجال الطبي، وكذلك أحدث ما توصل إليه الأطباء والمختصون في العلاج الطبي لمختلف الأمراض.

