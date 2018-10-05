«إسعاف دبي» تطلق مبادرة «فكر لقلبك»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف مبادرة تُعنى بصحة وسلامة القلب تحت عنوان: «فكر لقلبك» في دبي سيتي ووك – ميراس، بالمشاركة والتعاون مع شركة القائد للرعاية الصحية.

وتأتي المبادرة في إطار مبادرات المؤسسة التثقيفية لتوعية الجمهور بمشاكل القلب الطارئة من خلال مراحل متتابعة ومتنوعة تضم أنشطة وبرامج توعوية خاصة بأمراض القلب وكيفية المحافظة على سلامته.

وشملت تلك المحطات والمراحل: «الوقاية من الذبحة الصدرية والتعريف بالإنعاش القلبي الرئوي للبالغين، والتدريب على كيفية استخدام جهاز إزالة رجفان القلب».

كما تضمنت المبادرة الفحوص المجانية لرواد سيتي ووك والخاصة بتحليل نسبة السكر في الدم وقياس الضغط، وإصدار شهادات المشاركة الخاصة بالمبادرة للأفراد وتوزيع الهدايا العينية الخاصة بالإسعافات الأولية خلال المبادرة. وبدوره قال طالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في المؤسسة: «إن المبادرة ستستمر خلال العام المقبل، وذلك لتكثيف توعية المجتمع بثقافة الإسعافات الأولية».