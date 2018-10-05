بلدية رأس الخيمة تصادر مواد تجميلية منتهية الصلاحية

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

صادرت بلدية رأس الخيمة 37 كيلو غراماً من المواد التجميلية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغرمت 82 منشأة تجارية ضمن الحملة التفتيشية، التي نظمتها إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية خلال شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت شيماء الطنيجي مديرة إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة:

«إن مفتشي البلدية نفذوا 398 جولة تفتيشية على مختلف المنشآت الصحية والغذائية والأسواق في الإمارة، تم خلالها تفتيش 1495 منشأة تجارية، مشيرة إلى أن مفتشات الصحة كثفن حملاتهن على الصالونات ومراكز التجميل الخاصة بالنساء في أنحاء الإمارة خلال الشهر الماضي، للتأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات الصحية، وسلامة وصلاحية المواد والأدوات المستخدمة».

وأشارت إلى أن البلدية ممثلة في إدارة الصحة ألزمت جميع الصالونات الرجالية والنسائية باشتراطات صحية وخاصة تعقيم المواد المستخدمة واستبدال المناشف وغيرها، ضمن تحسين إجراءات السلامة والوقاية في تلك المنشآت.

وأضافت الطنيجي: «أسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط 82 محلاً مخالفاً للقوانين والاشتراطات الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتحرير 29 إنذاراً، وتوقيع تعهد بعدم تكرار تلك المخالفات، مشيرة إلى أن إدارة الصحة العامة أصدرت 1833 بطاقة صحية لعمال المحلات التجارية للكشف عليهم، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وذلك ضمن القوانين المعمول بها لضمان سلامة المواد الغذائية وصحة المستهلكين». وأشارت إلى أن بلدية رأس الخيمة تعاملت خلال سبتمبر الماضي مع 31 شكوى منها 20 شكوى غذائية و6 شكاوى بيطرية و5 شكاوى بيئية وصحية، مشيرة إلى أن الحملات التفتيشية وبرامج التوعية للمسافرين عبر مطار رأس الخيمة الدولي أسفرت عن تراجع عدد مخالفات مصادرة الطيور المذبوحة، والتي كان يحملها القادمون عبر رحلات الطيران.