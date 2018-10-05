بحث تعزيز علاقات التعاون مع الهند

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس بأبوظبي نفديب سينغ سوري سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، كما استعرض الجانبان تطور العلاقات بين الدولتين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، في ظل ما تشهده علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين البلدين من تطور ونمو.

لجنة

كما أكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الهندي، من خلال إنشاء لجنة صداقة برلمانية لدورها في تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.