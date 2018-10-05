1.2 مليار درهم الإنفاق على مستحضرات وعمليات التجميل

المصدر: دبي- عماد عبدالحميد

أعلن الدكتور خالد النعيمي، نائب رئيس الجمعية الإماراتية لأمراض الجلد، استشاري الأمراض الجلدية أن نحو 1.2 مليار درهم أنفقت العام الماضي بالدولة على مستحضرات التجميل والأدوية والعمليات الجراحية والاستشارات في مجال الأمراض الجلدية والتجميل ومكافحة الشيخوخة.

وأشار النعيمي إلى أن هذه المبلغ يتضمن شريحة من السياح القادمين إلى الدولة بغرض العلاج، وخاصة دبي.

منوهاً بأن هناك زيادة سنوية في الإنفاق على عمليات التجميل بنسبة تتراوح بين 7.5% و10%هي زيادة مهمة ونسبة لا يستهان بها. وجاءت تصريحات الدكتور النعيمي على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الـ 3 للأمراض الجلدية وطب التجميل ومقاومة الشيخوخة «ميدام 2018».

وبين الدكتور خالد النعيمي أن المؤتمر يحتضن ولأول مرة أكبر تجمع للجمعيات الرسمية لطب الأمراض الجلدية في البلدان العربية، إضافة لجمعيات رسمية من نيوزيلندا والصين وماليزيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وأميركا الجنوبية، مع نخبة مميزة من خيرة أطباء العالم في ذات الاختصاص، يسهمون جميعاً بالمميز والجديد في طب الأمراض الجلدية وطب التجميل ومكافحة الشيخوخة.

وأكد الدكتور النعيمي، أن الـ 5 سنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً وتغيراً كبيراً في عمليات التجميل والإقبال على مستحضرات الجمال في الدولة، مشيراً إلى أنه بدأنا نلاحظ زيادة كبيرة في إقبال الرجال على عمليات التجميل، حتى إننا نجدها أصبحت تقارب نسبة عمليات التجميل لدى النساء.

تطور

ومن جانبه قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة: «إن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم تطوراً هائلاً على مستوى الممارسات الطبية والوسائل الذكية المرتبطة بهذا النوع من الأمراض، إلى جانب الاهتمام المتنامي بتوفير علاجات نوعية لمظاهر الشيخوخة وغيرها من أدوية التجميل».