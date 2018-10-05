«التخطيط العمراني» تُوقع اتفاقية شراكة مع جامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت دائرة التخطيط العمراني والبلديات اتفاقية شراكة مع جامعة أبوظبي بشأن التعاون المشترك في مجالات البرامج الأكاديمية بهدف إتاحة فرص التعليم الأكاديمي لموظفي الدائرة في برامج البكالوريوس أو الماجستير بخصومات على الرسوم الدراسية تتراوح بين 10% و20%، وذلك حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في بنود الاتفاقية.

ويأتي توقيع الاتفاقية من منطلق رغبة الطرفين في التعاون المشترك والاستفادة من تبادل الخبرات والإمكانيات المتوفرة لدى كل منهما، وتعزيزاً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعال وفقاً لنظام مؤسسي متكامل، وبما يكفل تطوير هذه العلاقة ومواكبة المستجدات وتوثيق أسس وآفاق التعاون المشترك بينهما في مجالات البرامج الأكاديمية.

ووفقاً لبنود الاتفاقية الموقعة، تعمل جامعة أبوظبي على تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الدراسات الأكاديمية والدعم والتطوير المؤسسي بشكل عام، والتنمية البشرية والإدارية بشكل خاص، فضلاً عن وضع برامج الدورات التدريبية بمختلف مجالاتها وورش العمل التي تمس اختصاصات الدائرة وتطوير المناهج الدراسية التي ترتكز على مختلف أوجه عملها.

وتنص الاتفاقية على عمل كل من جامعة أبوظبي والدائرة على إنشاء مكتبة إلكترونية مشتركة الهدف منها مساعدة الطلبة الباحثين وكوادر الدائرة وموظفيها على الاستفادة من خبرات بعضهما التطبيقية والنظرية، كما تشمل بنود الاتفاقية إعداد كُتيب هندسي يكون مرجعاً علمياً للمشاريع والدراسات الهندسية التخصصية المختلفة التي تندرج تحت مهام عمل الدائرة.